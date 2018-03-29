Аварийный выход в ТЦ в Смоленске заставили углем

В Смоленске обнаружили, что эвакуационный выход ТРЦ «Макси» заставлен углем

Семь поддонов с легковоспламеняющимся углем для пикников, обнаружили сотрудники прокуратуры МЧС в одном из эвакуационных выходов торгового центра "Макси" в Смоленске, сообщил РИА Новости представитель надзорного органа.

По словам собеседника агентства, проверка пожарной безопасности торговых центров в Смоленске организована по поручению Генпрокуратуры РФ с привлечением контролирующих организаций, в том числе Роспотребнадзора и пожарно-технической лаборатории МЧС. В четверг проверка затронула торгово-развлекательный центр "Галактика" и ТРЦ "Макси".

"Сначала сотрудники проверили, как реагируют датчики задымления, после чего стали проверять состояние эвакуационных выходов. На первом этаже ТРЦ "Макси" есть магазин "Лента", в торговом зале один из эвакуационных выходов был наполовину занят древесным углем для пикника. Всего там было семь поддонов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все нарушения будут зафиксированы, решение о мере воздействия на нарушителей будет вынесено по итогам.

Проверки торговых центров в Смоленске будут продолжаться до середины апреля.