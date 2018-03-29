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Аварийный выход в ТЦ в Смоленске заставили углем
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В Смоленске обнаружили, что эвакуационный выход ТРЦ «Макси» заставлен углем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь поддонов с легковоспламеняющимся углем для пикников, обнаружили сотрудники прокуратуры и МЧС в одном из эвакуационных выходов торгового центра "Макси" в Смоленске, сообщил РИА Новости представитель надзорного органа.
По словам собеседника агентства, проверка пожарной безопасности торговых центров в Смоленске организована по поручению Генпрокуратуры РФ с привлечением контролирующих организаций, в том числе Роспотребнадзора и пожарно-технической лаборатории МЧС. В четверг проверка затронула торгово-развлекательный центр "Галактика" и ТРЦ "Макси".
"Сначала сотрудники проверили, как реагируют датчики задымления, после чего стали проверять состояние эвакуационных выходов. На первом этаже ТРЦ "Макси" есть магазин "Лента", в торговом зале один из эвакуационных выходов был наполовину занят древесным углем для пикника. Всего там было семь поддонов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все нарушения будут зафиксированы, решение о мере воздействия на нарушителей будет вынесено по итогам.
Проверки торговых центров в Смоленске будут продолжаться до середины апреля.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Траур также объявили у себя Ингушетия, Рязанская область, Екатеринбург, Владивосток и другие города и регионы. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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