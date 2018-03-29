Силуанов по-прежнему считает Улюкаева своим другом

Силуанов по-прежнему считает Улюкаева своим товарищем

"Я знаю, что Алексей действительно мой товарищ, мы с ним много проработали вместе, еще и по Минфину, по Центральному банку, будучи коллегой по министерству экономического развития", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Дождь". На вопрос о том, остается ли Улюкаев его товарищем, Силуанов ответил: "Безусловно".

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за заключение, позволившее "Роснефти" приобрести у государства "Башнефть" . "Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен", — сказал Силуанов. Однако для окончательного вывода необходима вся полнота информации, отметил министр финансов, добавив, что он ею не располагает. "Я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется", — заявил Силуанов.

На вопрос об отношениях с главой "Роснефти" министр финансов ответил так:

"С Игорем Ивановичем (Сечиным — ред.) у нас как были, так и остаются деловые отношения". "Я хочу сказать, что наши деловые отношения как складывались, так и продолжают сегодня складываться, вне зависимости от каких-либо решений", — добавил Силуанов.

Он также заверил, что не стал более осторожно оценивать возможные последствия собственных решений.

"Мы, во всяком случае, в нашем ведомстве, всегда готовим предложения исходя из четкого понимания целей и последствий тех или иных финансовых решений, бюджетных решений, которые мы готовим. И если здесь думать о том, что, а вдруг растолкуют так это, что мы лоббируем интересы тех или иных групп — ничего не выйдет тогда. Лучше тогда не работать на государственной службе", — сказал глава Минфина.