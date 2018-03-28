В Подмосковье лифт с рабочими упал в шахту

Пять рабочих пострадали при падении лифта на заводе в Подмосковье

"28 марта 2018 года в помещении завода, расположенного в с.п. Развилка Ленинского района Московской области грузовой лифт упал в шахту. В момент падения внутри кабины находились пять рабочих", — говорится в сообщении. Следователи проводят проверку по факту травмирования пятерых рабочих в результате падения грузового лифта на заводе в Подмосковье . Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону. По предварительным данным, трое пострадавших получили переломы ног, а еще у двух рабочих — различные ушибы и травмы. После проведенной проверки будет принято процессуальное решение.