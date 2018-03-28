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В Подмосковье лифт с рабочими упал в шахту
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пять рабочих пострадали при падении лифта на заводе в Подмосковье 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку по факту травмирования пятерых рабочих в результате падения грузового лифта на заводе в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.
"28 марта 2018 года в помещении завода, расположенного в с.п. Развилка Ленинского района Московской области грузовой лифт упал в шахту. В момент падения внутри кабины находились пять рабочих", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, трое пострадавших получили переломы ног, а еще у двух рабочих — различные ушибы и травмы. После проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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