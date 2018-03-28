Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер

Адвокат Полозиненко сказал в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.

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