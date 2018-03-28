Ещё
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер 

ТАСС 1 час назад
Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня", Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности. Он закончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер, сообщил в среду в суде представитель СК РФ.
"У допрошенного в качестве подозреваемого Никитина среднее специальное образование, он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер. Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — сказал он.
По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации. Представитель СК отметил, что при этом работодатель Никитина — другой фигурант дела, директор "Системного интегратора" Игорь Полозиненко — называл его "высококлассным специалистом".
Адвокат Полозиненко сказал в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.
ТАСС: последние новости
Спасатели Петербурга эвакуировали почти 70 человек из горящего многоэтажного дома Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек В Подмосковье грузовой лифт с пятью рабочими упал в шахту
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке118
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово322
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома38
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение