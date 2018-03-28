Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер 

Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня", Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности. Он закончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер, сообщил в среду в суде представитель СК РФ.
"У допрошенного в качестве подозреваемого Никитина среднее специальное образование, он окончил ПТУ по специальности повар-кондитер. Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — сказал он.
По словам следователя, в обязанности Никитина входил монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации. Представитель СК отметил, что при этом работодатель Никитина — другой фигурант дела, директор "Системного интегратора" Игорь Полозиненко — называл его "высококлассным специалистом".
Адвокат Полозиненко сказал в суде, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.