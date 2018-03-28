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В Петербурге потушили пожар в автосалоне
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге потушили пожар в автосалоне Hyundai 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: spb_today/vk.com
Пожар в петербургском автоцентре, возникший днем в среду, ликвидирован, сообщает городское ГУ МЧС.
Склад с автозапчастями в здании автоцентра Hyundai загорелся на площади 500 квадратных метров на улице Савушкина, 103 днем в среду. В 16.54 мск пожар был локализован.
"В 19.35 ликвидация пожара. На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.
Как сообщала администрация Приморского района Петербурга, из горящего здания автосалона было эвакуировано 90 человек.
К ликвидации пожара было привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 89 человек личного состава.
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