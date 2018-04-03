Два фигуранта дела о пожаре в ТЦ обжаловали арест

Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерово обжаловали арест

Ещё два фигуранта дела о пожаре в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" обжаловали арест: сотрудник охранной компании Сергей Антюшин , который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре, и гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова. Об этом сообщили РИА Новости во вторник представитель суда и адвокат одной из арестованных.

К настоящему времени арестованы семь фигурантов дела, трое обжаловали арест ранее.

"Поступили жалобы… От адвоката Антюшина", — сообщила РИА Новости представитель Заводского районного суда.

Адвокат Богдановой Эдгар Тербалян также сообщил РИА Новости, что обжаловал ее арест.

"Да, решение об аресте было обжаловано нами", — сказал юрист.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.

Арест ранее обжаловали Судденок, Полозиненко и Никитин.