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Два фигуранта дела о пожаре в ТЦ обжаловали арест
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Еще два фигуранта дела о пожаре в Кемерово обжаловали арест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ещё два фигуранта дела о пожаре в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" обжаловали арест: сотрудник охранной компании Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре, и гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова. Об этом сообщили РИА Новости во вторник представитель суда и адвокат одной из арестованных.
К настоящему времени арестованы семь фигурантов дела, трое обжаловали арест ранее.
"Поступили жалобы… От адвоката Антюшина", — сообщила РИА Новости представитель Заводского районного суда.
Адвокат Богдановой Эдгар Тербалян также сообщил РИА Новости, что обжаловал ее арест.
"Да, решение об аресте было обжаловано нами", — сказал юрист.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.
Ранее по делу о пожаре были задержаны и 29 марта заключены под стражу пять обвиняемых: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко, сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и Антюшин. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела — Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
Арест ранее обжаловали Судденок, Полозиненко и Никитин.
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