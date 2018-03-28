Названо число погибших при взрыве в Италии

При взрыве в итальянском порту Ливорно погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва в порту итальянского города Ливорно, передаёт телеканал Rai News. Сообщается, что жертвами взрыва стали двое рабочих, состояние ещё одного оценивается как тяжёлое.

Esplode un serbatoio nel porto industriale di #Livorno. Due operai morti. Un altro in gravi condizioni. La zona è stata evacuata → https://t.co/EF9BWBgOYm pic.twitter.com/GwOy1o2RGA— Rainews (@RaiNews) 28 марта 2018 г. По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что в порту Ливорно произошёл взрыв.