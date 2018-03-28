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Названо число погибших при взрыве в Италии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

При взрыве в итальянском порту Ливорно погибли два человека 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
Два человека погибли в результате взрыва в порту итальянского города Ливорно, передаёт телеканал Rai News. Сообщается, что жертвами взрыва стали двое рабочих, состояние ещё одного оценивается как тяжёлое.
По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в порту Ливорно произошёл взрыв.
RT на русском: последние новости
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