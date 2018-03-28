Ещё
В итальянском порту произошёл взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В порту в Италии прогремел взрыв 

Рамблер 1 час назад
Фото: tgcom24.mediaset.it
В среду, 28 февраля, в порту итальянского города Ливорно произошел взрыв. Об этом сообщает Tgcom24.
По предварительным данным, там взорвалась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Очевидцы рассказали, что в результате происшествия пострадали несколько рабочих.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Людей эвакуировали с территории порта.
По информации Firenze.repubblica.it, как минимум два человека тяжело ранены. Издание отмечает, что в порту взорвалась емкость с метилацетатом.
Ливорно — это крупнейший порт Тосканы. Там также сосредоточена нефтехимическая промышленность.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина433
Умер Олег Анофриев44
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Путин дал поручения Медведеву после трагедии82
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai84
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение