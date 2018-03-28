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Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-депутата пермского парламента задержали по делу об избиении DJ Smash 

Москва24 3 часа назад
Фото: городской портал Перми
Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева задержали по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Драка, в ходе которой пострадал музыкант, произошла в одном из баров Перми в феврале. О задержании Телепнева на 48 часов сообщил адвокат DJ Smash Евгений Васев.
"Возможно, задержание продлят до 72 часов. За это время суд должен избрать меру пресечения", — приводит слова адвоката ТАСС. По словам Васева, судебно-медицинская экспертиза по делу об избиении музыканта завершилась. Как уточнил адвокат, согласно заключению экспертизы, Ширману был причинен вред здоровью средней тяжести. "Удары наносились кулаком и ногами, что привело к множественным переломам", — отметил Васев.
Драка в пермском баре получила огласку, когда рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео, на котором у его друга DJ Smash сломана челюсть. Как заявил Тимати, выложить запись было необходимо, чтобы "в Москве обратили внимание" на поведение подозреваемого в драке Телепнева, который прежде отрицал свою причастность к инциденту.
В начале марта стало известно, что DJ Smash выписали из столичной клиники, куда он попал после избиения в Перми.
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