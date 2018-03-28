Избивший DJ Smash депутат освобожден под залог 

Бывший депутат-единоросс Александр Телепнев, подозреваемый в избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, освобожден под залог. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение сегодня принял Свердловский районный суд Перми. Следователь по делу и гособвинитель требовали поместить экс-депутата заксобрания Пермского края под домашний арест, опасаясь давления на свидетелей и участников следствия с его стороны, однако суд постановил освободить Телепнева из зала суда под залог в размере 200 тысяч рублей.
10 февраля между бывшим парламентарием и диджеем произошла драка в пермском баре. В результате нее Ширман получил перелом челюсти и другие повреждения. Против политика было возбуждено уголовное дело. 14 февраля пермское отделение «Единой России» приостановило членство Александра Телепнева в партии.