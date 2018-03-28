Управляющую «Зимней вишней» арестовали

Суд в Кемерово арестовал управляющую сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок . Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ареста составил один месяц и 29 дней. Заключение продлится до 25 мая. Судденок заявила, что обжалует это решение.

28 марта Заводский районный суд Кемерово выберет меры пресечения еще четырем фигурантам дела о пожаре.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.

Во время допроса в СК охранник Сергей Антюшин рассказал, что в торговом центре самопроизвольно срабатывала сигнализация, гидранты частично не работали, а эвакуационные выходы были захламлены. По его словам, из-за проблем с сигнализацией охранники иногда не могли ее выключить и «вызывали системщика». Он подчеркнул, что сотрудники охраны «постоянно докладывали руководству» о имевшихся в ТЦ проблемах.

Судденок в суде заявила, что причиной пожара мог стать поджог. По ее словам, сотрудница ТЦ, работавшая на одном из аттракционов, перед пожаром услышала хлопок, после чего рядом возник «столп огня». Управляющая считает, что, если бы пожар начался по другой причине, в первую очередь появился бы «какой-то дым, тление». Женщина также заявила, что в последнее время в «Зимнюю вишню» приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей. Из-за них сотрудникам ТЦ приходилось вызывать полицию.