С глаз долой: Тулеев отправил своего зама в отставку

В Кемеровской области произошли кадровые перестановки — правда, непонятно, связаны ли они с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» и гибелью 64 человек (в том числе и 41 ребенка).

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что принято кадровое решение отправить в отставку заместителя губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина — новым руководителем аппарата администрации Кузбасса станет первый заммэра Кемерова Ольга Турбаба. Эту информацию подтверждает источник ТАСС , знакомый с ситуацией. Кроме того, со своего поста уволена начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина. Ее место займет заместитель Валентина Назимок

Официального подтверждения об отставках чиновников не поступало.

В администрации Кемеровской области «Газете.Ru» заявили, что документов об отставке Зеленина не видели, и комментировать сведения о его отставке отказались. На вопрос о сфере ответственности Зеленина корреспонденту «Газеты.Ru» предложили изучить сайт администрации.

В разделе «Полномочия» значится, что в сферу ответственности Зеленина входила разработка долгосрочных прогнозов и планов работы коллегии администрации области, организация подготовки и контроля за исполнением документов и поручений губернатора, организация работы по доведению до исполнителей и населения федеральных законов. Также

Зеленин занимается осуществлением взаимодействия администрации области с органами местного самоуправления, отвечает за контроль проведения и организационное обеспечение заседаний и конференций губернатора.

Наконец, в сферу ответственности главы администрации входит организация правовой экспертизы документов губернатора и документационного обеспечения.

Департамент внутренней политики, которым руководит Нина Лопатина, отвечает также за организационную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, федеральными и региональными органами власти. Также в сферу ответственности ДВП входит взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями.

«К сожалению, врагов много. За этот период чего я только не начитался. Молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться», — заявил Тулеев на встрече с заместителями. Еще в августе 2017 года Тулеев на совещании упрекнул Зеленина и Лопатину в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем, передает РИА «Новости»

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан в городском морге заявил, что перед принятием каких-либо кадровых решений необходимо дождаться окончания расследования. «Произошла страшная трагедия. Для того чтобы принять решения подобного рода. Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети»,

«Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента [Владимира Путина], когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно», — сказал Песков. 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует заявления и действия властей Кемерово после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу», — подчеркнул Песков. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева , который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.

На уточняющий вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: «Да, я не буду это делать».

Накануне, во вторник, 27 марта, жители города Кемерово вышли на стихийный митинг к зданию кузбасской областной администрации на площадь Советов. Призывы к выходу на митинг распространялись в социальных сетях и мессенджерах.

«Вся оппозиционная сила приехала сюда в момент. Идут по предприятиям и квартирам. Это не родственники погибших даже. Это бузотеры. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство. Нельзя такого делать», — заявил глава региона президенту. Он также сообщил, что семьям пострадавших будет оказана финансовая поддержка. Вход в здание обладминистрации был оцеплен сотрудниками ОМОНа и перекрыт ограждениями. Данные о количестве участников митинга разнятся — по данным ТАСС, утром 27 марта на площадь Советов вышли «несколько сот человек», по обновленным спустя час данным РИА «Новости» — около 2000 человек. При этом губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил президенту Владимиру Путину, прибывшему с незапланированным визитом в Кемерово, что численность митингующих — «человек двести».

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Очень много было «подогретой молодежи». Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — заявил глава региона президенту. Он также сообщил, что семьям пострадавших будет оказана финансовая поддержка. Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что на стихийный митинг в память жертв пожара в Кемерово пришло много молодежи как на акцию по дискредитации власти.

Люди вышли к зданию кузбасской обладминистрации с требованиями «максимально прозрачного расследования» трагической гибели 64 человек — в их числе 41 ребенок в возрасте от четырех до 13 лет. Протестующие требуют также отправить в отставку правительство региона, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Кемерово Илью Середюка.