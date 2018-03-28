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Жительница Трещевского рассказала о трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жительница Трещевского о трагедии в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
В кемеровском ТЦ во время пожара погиб почти весь пятый «А» класс из посёлка Трещевский. Не смогли поехать в кинотеатр только несколько детей, в том числе внучка Людмилы Низовской. Она рассказала RT о том, почему девочку не пустили вместе со всеми.
RT на русском: последние новости
СК сообщил, что в начале пожара в ТЦ Кемерова охранник отключил систему оповещения Умер Олег Анофриев СК просит очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове связаться со следователями
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