Жительница Трещевского рассказала о трагедии в Кемерове

Жительница Трещевского о трагедии в Кемерове

В кемеровском ТЦ во время пожара погиб почти весь пятый «А» класс из посёлка Трещевский. Не смогли поехать в кинотеатр только несколько детей, в том числе внучка Людмилы Низовской. Она рассказала RT о том, почему девочку не пустили вместе со всеми.