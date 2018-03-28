Охранник «Зимней вишни» не признал вину

Сотрудник охраны сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин отвергает обвинения в том, что он не включил пожарную сигнализацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвинения в свой адрес охранник прокомментировал перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

По его словам, сигнализация к моменту пожара уже была неисправна. Еще 19 марта он сообщил об этом руководству центра в рапорте, и технический директор был в курсе, утверждает Антюшин.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.

Бастрыкин добавил, что в СК не могут найти «разумного объяснения» действиям охранника. Он назвал сотрудника охраны «неподготовленным человеком».

Во время допроса в СК Антюшин рассказал, что в торговом центре самопроизвольно срабатывала сигнализация, гидранты частично не работали, а эвакуационные выходы были захламлены. По его словам, из-за проблем с сигнализацией охранники иногда не могли ее выключить и «вызывали системщика». Он подчеркнул, что сотрудники охраны «постоянно докладывали руководству» о имевшихся в ТЦ проблемах.

СМИ писали, что из-за ошибочного срабатывания сигнализации ее через сервер отключил техник.