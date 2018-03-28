У самолета «Саратовских авиалиний» отказал двигатель

В среду, 28 марта, ЯК-42 «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары из-за поломки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майю Иванову.

По ее словам, самолет, направлявшийся из Саратова Оренбург , сел в Международном аэропорту Курумоч в 09:38 по московскому времени. Предварительной причиной случившегося назвали отказ второго двигателя лайнера.

Самолет «перегоняли» в Оренбург, на его борту находились семь членов экипажа, а пассажиров не было.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сейчас самолет находится в аэропорту на ремонте.

Як-42 — это среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт. Его разработали в СССР в середине 1970-х на замену Ту-134. Первым и крупнейшим происшествием с участием Як-42 стала катастрофа под белорусской Наровлей 28 июня 1982 года. Жертвами крушения стали 132 человека. Причиной катастрофы признали отказ механизма перестановки стабилизатора в результате повышенного износа и неудачного выбора смазки.