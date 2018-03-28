У самолета «Саратовских авиалиний» отказал двигатель 

В среду, 28 марта, ЯК-42 «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары из-за поломки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майю Иванову.
По ее словам, самолет, направлявшийся из Саратова в Оренбург, сел в Международном аэропорту Курумоч в 09:38 по московскому времени. Предварительной причиной случившегося назвали отказ второго двигателя лайнера.
Самолет «перегоняли» в Оренбург, на его борту находились семь членов экипажа, а пассажиров не было.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сейчас самолет находится в аэропорту на ремонте.
Як-42 — это среднемагистральный трёхдвигательный пассажирский самолёт. Его разработали в СССР в середине 1970-х на замену Ту-134. Первым и крупнейшим происшествием с участием Як-42 стала катастрофа под белорусской Наровлей 28 июня 1982 года. Жертвами крушения стали 132 человека. Причиной катастрофы признали отказ механизма перестановки стабилизатора в результате повышенного износа и неудачного выбора смазки.
"Саратовским авиалиниям" принадлежал Ан-148, который 11 февраля 2018 года потерпел крушение в Домодедово. Самолёт следовал в Орск. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. В МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.