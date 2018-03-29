«Бездействие» спасателей Кемерово проверят прокуроры

«Бездействие» спасателей Кемерова проверят прокуроры

Кемеровская прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора области Елена Тушкевич.

По ее словам, накануне вечером в прокуратуру города с соответствующими заявлениями обратились трое родственников погибших. Тушкевич отметила, что люди пришли уже после окончания рабочего дня, но были приняты лично.

В данный момент по обращениям родственников жертв организована проверка.

По информации агентства, родственники обвинили спасателей и полицейских в бездействии в первые минуты пожара, которое те объясняли отсутствием снаряжения и распоряжением начальства.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.