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«Бездействие» спасателей Кемерово проверят прокуроры
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Бездействие» спасателей Кемерова проверят прокуроры 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Кемеровская прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей и правоохранительных органов по спасению погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора области Елена Тушкевич.
По ее словам, накануне вечером в прокуратуру города с соответствующими заявлениями обратились трое родственников погибших. Тушкевич отметила, что люди пришли уже после окончания рабочего дня, но были приняты лично.
В данный момент по обращениям родственников жертв организована проверка.
По информации агентства, родственники обвинили спасателей и полицейских в бездействии в первые минуты пожара, которое те объясняли отсутствием снаряжения и распоряжением начальства.
В понедельник на совещании с главами Кемеровской области, МЧС, Минздрава и Следственного комитета президент России Владимир Путин назвал причинами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» преступную халатность и разгильдяйство.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 83 источника 
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