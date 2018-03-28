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Тулеев обратился к жителям Кузбасса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев обратился к жителям после трагедии в ТЦ 

Рамблер 2 часа назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил в обращении к жителям Кузбасса, что на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» некие «силы целенаправленно пытаются стравить людей». Об этом сообщает ТАСС.
Тулеев пояснил, что решил обратиться к жителям региона, так как «время очень трудное», и Кузбасс переживает «очень тяжелый период».
Губернатор предупредил, что «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе» и «страшно просто раскачивать ситуацию».
Тулеев отметил, что 28 марта семьям жертв пожара начали перечислять деньги. По его словам, каждой семье, в которой есть погибшие, областная власть переведет по одному миллиону рублей, столько же поступит от правительства. «С предприятия» на расчетный счет администрации региона перечислили по три миллиона рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, родственникам погибших переведут по пять миллионов рублей.
Также власти Кемеровской области приняли решение о выплатах 200 и 400 тысяч рублей легко и тяжело пострадавшим. Они получат выплаты и от правительства РФ.
 Ещё 9 источников 
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