Тулеев обратился к жителям Кузбасса

Тулеев обратился к жителям после трагедии в ТЦ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил в обращении к жителям Кузбасса, что на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» некие «силы целенаправленно пытаются стравить людей». Об этом сообщает ТАСС.

Тулеев пояснил, что решил обратиться к жителям региона, так как «время очень трудное», и Кузбасс переживает «очень тяжелый период».

Губернатор предупредил, что «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе» и «страшно просто раскачивать ситуацию».

Тулеев отметил, что 28 марта семьям жертв пожара начали перечислять деньги. По его словам, каждой семье, в которой есть погибшие, областная власть переведет по одному миллиону рублей, столько же поступит от правительства. «С предприятия» на расчетный счет администрации региона перечислили по три миллиона рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, родственникам погибших переведут по пять миллионов рублей.