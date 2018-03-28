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Избит глава дагестанского отделения «Мемориала»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Дагестане неизвестные избили главу местного отделения «Мемориала» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель отделения международного общества "Мемориал" в Дагестане Сиражудин Дациев подвергся нападению со стороны неизвестных лиц в Махачкале, его госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
"В настоящее время по данному факту идет сбор материалов, руководство МВД по Дагестану держит дело на контроле. Пострадавший находится в больнице", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В Республиканской клинической больнице Дагестана ТАСС сообщили, что у Сиражутдина Дациева сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. "Состояние его средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", — сказал представитель больницы.
Как сообщил ТАСС член правления международного общества "Мемориал" Олег Орлов, Дациев и другие сотрудники организации неоднократно получали угрозы, в январе был сожжен автомобиль "Мемориала" в Махачкале. "Угрозы поступали регулярно. В ночь с 22 на 23 января был сожжен автомобиль "Мемориала", а затем пришли смс-сообщения с требованиями прекратить деятельность", — отметил Орлов.
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