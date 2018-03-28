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СКР начал проверку по факту смерти 44-летнего мужчины в Калуге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СКР начал проверку по факту смерти 44-летнего мужчины в Калуге 

Калуга 24 45 минут назад
Фото: Калуга 24
Следственное управление СКР по Калужской области 28 марта сообщило о начале проверки по факту смерти 44-летнего калужанина. Как сообщалось в группе «Калуга Жесть» «ВКонтакте», это произошло 24 марта на улице Радищева. Мужчине стало плохо в машине. Прохожие вызвали скорую помощь, но она приехала через 40 минут. Это сообщение, распространенное затем рядом СМИ, и стало основанием для проверки, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, при аналогичных обстоятельствах 10 марта на улице Маршала Жукова в Калуге скончался еще один мужчина. Тогда также, по словам прохожих, скорая помощь ехала 40 минут. Министерство здравоохранения уже проверило эту информацию. По словам главы министерства Константина Баранова, медики уложились в «стандарты доезда», приехав через 26 минут. Следственное управление СКР результаты своей проверки пока не огласило.
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