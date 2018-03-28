Житель Кемерово рассказал о спасении при пожаре

Житель Кемерово рассказал, как чудом выжил при пожаре

Один из находящихся в Кемеровской ОКБ пациентов — 32-летний Михаил Трусов рассказал, как чудом выжил при пожаре, но потерял двух маленьких дочерей.

Михаил — владелец небольшой компании по оказанию IT-услуг. В тот трагический день он решил сходить с детьми в кино — посмотреть мультфильм, его супруга осталась дома.

"Весь зал сидел, ждал помощи. Минут 15 ждали. Потом уже решили, что ждать нечего, надо пытаться выбираться", — вспоминает мужчина. Пожар начался, когда зрители были в зале. "Там было 30-40 человек", — вспоминает мужчина. Люди почувствовали дым, подошли к дверям, но выйти не смогли. О том, что пожар серьезный и нужно срочно уходить, их не предупредили.

Зрители оторвали замок с запасного выхода, но боялись выходить, потому что за дверью уже были огонь и дым. Михаил выглянул из зала, чтобы пройти или позвать на помощь, но тут же потерял сознание. "Там остался лежать, слава богу, кто-то меня подобрал. Видимо, телефон упал фонариком кверху, и меня увидели. Это на уровне чуда, что меня вытащили. А в скорой думал, что не доеду. Уже здесь мне прочистили легкие, я начал дышать", — вспоминает Михаил.

Сейчас его состояние уже лучше, подтвердил журналистам главврач Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Иванов . Мужчина получает также психологическую помощь.

По предположению Михаила, из зала никто больше не выбрался.

Всего в кемеровской ОКБ остаются 11 пациентов, в том числе подросток.