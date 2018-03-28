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Житель Кемерово рассказал о спасении при пожаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Кемерово рассказал, как чудом выжил при пожаре 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: СК РФ
Один из находящихся в Кемеровской ОКБ пациентов — 32-летний Михаил Трусов рассказал, как чудом выжил при пожаре, но потерял двух маленьких дочерей.
Михаил — владелец небольшой компании по оказанию IT-услуг. В тот трагический день он решил сходить с детьми в кино — посмотреть мультфильм, его супруга осталась дома.
Пожар начался, когда зрители были в зале. "Там было 30-40 человек", — вспоминает мужчина. Люди почувствовали дым, подошли к дверям, но выйти не смогли. О том, что пожар серьезный и нужно срочно уходить, их не предупредили.
"Весь зал сидел, ждал помощи. Минут 15 ждали. Потом уже решили, что ждать нечего, надо пытаться выбираться", — вспоминает мужчина.
Зрители оторвали замок с запасного выхода, но боялись выходить, потому что за дверью уже были огонь и дым. Михаил выглянул из зала, чтобы пройти или позвать на помощь, но тут же потерял сознание. "Там остался лежать, слава богу, кто-то меня подобрал. Видимо, телефон упал фонариком кверху, и меня увидели. Это на уровне чуда, что меня вытащили. А в скорой думал, что не доеду. Уже здесь мне прочистили легкие, я начал дышать", — вспоминает Михаил.
Сейчас его состояние уже лучше, подтвердил журналистам главврач Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Иванов. Мужчина получает также психологическую помощь.
По предположению Михаила, из зала никто больше не выбрался.
Всего в кемеровской ОКБ остаются 11 пациентов, в том числе подросток.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
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