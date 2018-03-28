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Контролеры рассказали о гибели людей в кинозалах ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Контролеры рассказали о гибели людей в кинозалах ТЦ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости/ СК РФ
Билетные контролеры кинотеатра «Зимняя вишня» Наталья Наймушина и Олеся Богатенко дали показания следователям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам сотрудниц кинотеатра, после начала пожара они заметили, что в торговом центре не работает системе оповещения о ЧС.
«<…> Пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы стали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим», — рассказала одна из них.
По ее словам, некоторые зрители начали сразу выбегать, но другие медленно собирали вещи.
Контролер отметила, что огонь распространялся очень быстро, а потом повалил «черный и густой дым». Сотрудникам кинотеатра и зрителям пришлось уходить, некоторые уже не могли покинуть зал через обычный выход.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших и 44 пострадавших. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.
Следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сорудники СК допросили пятерых человек, фигурантам дела предъявили обвинение.
Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.
Очевидцы происшествия утверждали, что сотрудники кинотеатра не предупредили спасателей об оставшихся в кинозалах людях, а охранники не помогали посетителям и не пытались взломать запертые двери кинозалов.
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