Контролеры рассказали о гибели людей в кинозалах ТЦ

Билетные контролеры кинотеатра «Зимняя вишня» Наталья Наймушина и Олеся Богатенко дали показания следователям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«<…> Пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы стали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим», — рассказала одна из них. По словам сотрудниц кинотеатра, после начала пожара они заметили, что в торговом центре не работает системе оповещения о ЧС.

По ее словам, некоторые зрители начали сразу выбегать, но другие медленно собирали вещи.

Контролер отметила, что огонь распространялся очень быстро, а потом повалил «черный и густой дым». Сотрудникам кинотеатра и зрителям пришлось уходить, некоторые уже не могли покинуть зал через обычный выход.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших и 44 пострадавших. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.

Следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сорудники СК допросили пятерых человек, фигурантам дела предъявили обвинение.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также подтвердил, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.

Очевидцы происшествия утверждали, что сотрудники кинотеатра не предупредили спасателей об оставшихся в кинозалах людях, а охранники не помогали посетителям и не пытались взломать запертые двери кинозалов.