На Украине поезд сошел с рельсов из-за воровства 

Два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за кражи железнодорожного полотна на перегоне Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области, сообщили в пресс-службе Украинской железной дороги («Укрзализныци»).
«Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство», — передает ТАСС сообщение компании.
Сообщается также, что в результате схода поезда с рельсов никто не пострадал, движение на участке было восстановлено.
Напомним, ранее в госадминистрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» сообщили, что сход с рельсов одного из вагонов скоростного электропоезда Нyundai под Харьковом произошел из-за ошибочных действий работников железной дороги.