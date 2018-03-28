На Украине поезд сошел с рельсов из-за воровства

«Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство», — передает ТАСС сообщение компании. Два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за кражи железнодорожного полотна на перегоне Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области, сообщили в пресс-службе Украинской железной дороги («Укрзализныци»).

Сообщается также, что в результате схода поезда с рельсов никто не пострадал, движение на участке было восстановлено.