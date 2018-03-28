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На Украине поезд сошел с рельсов из-за воровства
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Украине поезд сошел с рельсов из-за воровства 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за кражи железнодорожного полотна на перегоне Гусятин — Копычинцы в Тернопольской области, сообщили в пресс-службе Украинской железной дороги («Укрзализныци»).
«Вагоны указанного поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути. О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство», — передает ТАСС сообщение компании.
Сообщается также, что в результате схода поезда с рельсов никто не пострадал, движение на участке было восстановлено.
Напомним, ранее в госадминистрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» сообщили, что сход с рельсов одного из вагонов скоростного электропоезда Нyundai под Харьковом произошел из-за ошибочных действий работников железной дороги.
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