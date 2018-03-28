Самолёты зацепились хвостами в аэропорту

В аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион произошёл авиаинцидент: два пассажирских самолёта столкнулись хвостами. Один лайнер принадлежит израильской авиакомпании El Al, другой — немецкому авиаперевозчику German Wings. Столкновение случилось во время буксировки германского воздушного судна. Израильский самолёт в это время готовился к вылету. Сообщается, что пострадавших среди пассажиров нет, но сами самолёты сильно повреждены. Израильская компания оценила ущерб в несколько миллионов шекелей. В настоящий момент ведётся расследование происшествия.