Ещё
Украинский пранкер-паникер стал фигурантом уголовного дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК возбудил дело после распространения пранкером ложных данных о погибших в Кемерове 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Евгений Вольнов
Следователи возбудили дело против пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ Кемерова. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК России (»Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сказала она.
По её словам, он публично распространял недостоверные данные о числе жертв пожара в Кемерове.
Петренко добавила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте пранкера.
«В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — заключила она.
Ранее сообщалось, что СК оценит действия иностранного гражданина, намеренно распространявшего ложную информацию о числе погибших в Кемерове.
RT на русском: последние новости
СК просит очевидцев возгорания в ТЦ в Кемерове связаться со следователями Опубликовано видео работы следственной группы на месте пожара в Кемерове Задержан отключивший пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ охранник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово221
Названо окончательное число погибших в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1117
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение