Украинский пранкер-паникер стал фигурантом уголовного дела

СК возбудил дело после распространения пранкером ложных данных о погибших в Кемерове

Следователи возбудили дело против пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ Кемерова. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК России (»Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сказала она.

По её словам, он публично распространял недостоверные данные о числе жертв пожара в Кемерове.

«В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — заключила она. Петренко добавила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте пранкера.

Ранее сообщалось, что СК оценит действия иностранного гражданина, намеренно распространявшего ложную информацию о числе погибших в Кемерове.