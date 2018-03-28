Украинский пранкер-паникер стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили дело против пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ Кемерова. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК России (»Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сказала она.
По её словам, он публично распространял недостоверные данные о числе жертв пожара в Кемерове.
Петренко добавила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте пранкера.
«В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — заключила она.
Ранее сообщалось, что СК оценит действия иностранного гражданина, намеренно распространявшего ложную информацию о числе погибших в Кемерове.