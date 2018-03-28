Тулеев пожаловался на лжеминирование шахт Кузбасса

Тулеев: неизвестные сообщают о лжеминировании шахт Кузбасса

"Шахта "Юбилейная", два раза анонимные звонки: "Шахта заминирована"… Мы (в таком случае — прим. ТАСС) обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: "Шахта заминирована", — сказал Тулеев, добавив, что аналогичная ситуация имел место с шахтами "Антоновская" и "Полосухинская". Неизвестные сообщили о минировании шахт "Юбилейная", "Антоновская" и "Полосухинская" в Кемеровской области . Проверки показали, что сигналы были ложными. Все это происходит в дни траура, объявленного в регионе по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заявил в среду губернатор Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.

Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. "Откуда-то идет. В Джакарте , в Индонезии , он откуда-то там звонит", — сказал глава Кузбасса.

По мнению главы региона, анонимы делают это, чтобы озлобить людей. "Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился — подняли. Ну, какое настроение у людей?" — отметил Тулеев.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными.

25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек.