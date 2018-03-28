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Тулеев пожаловался на лжеминирование шахт Кузбасса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев: неизвестные сообщают о лжеминировании шахт Кузбасса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные сообщили о минировании шахт "Юбилейная", "Антоновская" и "Полосухинская" в Кемеровской области. Проверки показали, что сигналы были ложными. Все это происходит в дни траура, объявленного в регионе по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня", заявил в среду губернатор Аман Тулеев в обращении к жителям Кузбасса.
"Шахта "Юбилейная", два раза анонимные звонки: "Шахта заминирована"… Мы (в таком случае — прим. ТАСС) обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: "Шахта заминирована", — сказал Тулеев, добавив, что аналогичная ситуация имел место с шахтами "Антоновская" и "Полосухинская".
Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. "Откуда-то идет. В Джакарте, в Индонезии, он откуда-то там звонит", — сказал глава Кузбасса.
По мнению главы региона, анонимы делают это, чтобы озлобить людей. "Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился — подняли. Ну, какое настроение у людей?" — отметил Тулеев.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными.
25 марта в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек.
В связи с гибелью людей при пожаре президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура.
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