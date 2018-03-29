СК и МЧС не сошлись в версиях пожара в «Зимней вишне»

Следственный комитет (СК) России и МЧС пришли к разным выводам о причинах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом пишет «Коммерсант».

Кемеровские пожарные, как и фигуранты дела, уверены, что в ТЦ кто-то занес открытый огонь. Мнение МЧС основывается на экспертизе регионального ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория». В этом учреждении сочли, что пожар произошел из-за «занесения постороннего источника зажигания» либо «открытого огня» в поролоновый наполнитель «бассейна» в игровой комнате на четвертом этаже. Из этой версии следует, что кто-то мог поджечь помещение.

Управляющая ТЦ Надежда Судденок , ставшая одной из обвиняемых по делу о пожаре, также утверждает, что причиной пожара мог стать поджог: в последнее время в «Зимнюю вишню» приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе, из-за них якобы приходилось вызывать полицию.

При этом глава СК Александр Бастрыкин докладывал президенту Владимиру Путину , что в качестве основной причины пожара рассматриваются короткое замыкание и «плохая электрика». В версию о «применении открытого огня», по словам Бастрыкина, следователи верят меньше. Также Бастрыкин связал происшествие с «неисправностью системы пожарной безопасности».

Специалист в области расследования причин пожаров, профессор Академии МЧС Сергей Назаров заявил «Коммерсанту», что версия МЧС кажется ему более убедительной. По его словам, в случае короткого замыкания распространение огня не было бы таким стремительным. Кроме того, при коротком замыкании мгновенно срабатывают защитные автоматы, отключается электричество, но свет в ТЦ пропал только через 15 минут после начала пожара. Назаров также добавил, что иногда поролон может загореться даже от искры статического электричества.

Спасатели и следователи сошлись в том, что руководство ТЦ почти не выполняло «компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности».

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Бастрыкин говорил, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ не работала почти неделю — с 19 марта. Он также рассказал, что после начала пожара охранник центра не включил систему оповещения, которая, в отличие от сигнализации, работала. По данным СК, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы.