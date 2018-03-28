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В московском метро произошел сбой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В московском метро произошло задымление 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В среду, 28 марта, в тоннеле на станции «Беляево» московского метро застрял поезд. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Другой очевидец рассказал «Пятому каналу», что на станции произошло задымление. Сначала всех пассажиров высадили из состава, поезд покинул станцию. Затем появился второй поезд. Однако после того, как пассажиры зашли в него, он «проехал на половину в тоннель и встал». Людей снова попросили покинуть вагоны.
Через некоторое время движение поездов было продолжено.
В твиттере метрополитена сообщается, что утром 28 марта на южном участке Калужско-Рижской линии были незначительно увеличены интервалы движения поездов. В подземке объяснили это техническими причинами. В комментариях один пользователь пожаловался, что на «Ясенево» поезд стоит уже более пяти минут, а другой заявил, что поезда «уже двадцать минут стоят», и «ничего никто не сообщает».
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