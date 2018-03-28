Названо окончательное число погибших в Кемерово

МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове

Всего при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, среди них 41 несовершеннолетний, заявил в среду заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов . По его словам, пропавших без вести нет.

«Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Опознаны 27 жертв трагедии, сообщил Аксенов. Для опознания шести тел требуется дополнительная экспертиза, передает ТАСС

По последним данным, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Об этом 28 марта сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС. Во вторник штаб сообщил о 68 пострадавших, но с тех пор в больницу обратились еще восемь человек.

Семьи погибших, по решению региональных властей, получат по 1 млн руб. Из областного бюджета будут также оплачены все расходы, связанные с организацией похорон.

Основатель « КДВ групп » и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов в интервью «Ведомостям» заявил, что от его компании семьи жертв пожара получат по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего. Он уточнял, что компенсации компания выплатит «независимо от результатов расследования» трагедии.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната, и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТЦ.

Среда, 28 марта, объявлена в России общенациональным днем траура.