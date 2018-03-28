Вице-губернатор Кузбасса выразил обвинение кемеровчанам

Вице-губернатор Кузбасса обвинил митингующих в попытке дискредитировать власть

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — отметил Чернов. Целью прошедшего накануне стихийного митинга в Кемерове могла быть дискредитация властей, считает первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов . Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошла незапланированная массовая акция горожан, потребовавших от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Собравшиеся ждали, что перед ними выступит глава региона Аман Тулеев , и потребовали его отставки. В итоге с жителями встретились мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев , который встал на колени и попросил прощения.

Не приехавший на митинг Тулеев обвинил протестующих в том, что они не родственники погибших, а «постоянные бузотеры».

Днем 25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в здании не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.