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Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Голый автоугонщик орудовал в Иркутске 

Рамблер 3 часа назад
В Сети набирает популярность ролик, в котором мужчина угоняет авто. Пикантность видео придаёт тот факт, что перед совершением противоправного поступка мужчина злоупотреблял спиртным в местном баре, полностью обнажившись. После этого он же, но уже одевшись и прикрываясь цветочным горшком, проник в квартиру в многоквартирном доме, украл ключи от кроссовера Huyndai, вышел на улицу и уехал на чужом автомобиле. Поездка добром не закончилась — нетрезвый хулиган попал в ДТП, после которого бросил машину. Сейчас его ищет полиция Иркутска.
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