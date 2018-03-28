Голый автоугонщик орудовал в Иркутске 

В Сети набирает популярность ролик, в котором мужчина угоняет авто. Пикантность видео придаёт тот факт, что перед совершением противоправного поступка мужчина злоупотреблял спиртным в местном баре, полностью обнажившись. После этого он же, но уже одевшись и прикрываясь цветочным горшком, проник в квартиру в многоквартирном доме, украл ключи от кроссовера Huyndai, вышел на улицу и уехал на чужом автомобиле. Поездка добром не закончилась — нетрезвый хулиган попал в ДТП, после которого бросил машину. Сейчас его ищет полиция Иркутска.