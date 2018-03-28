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В Саратове обрушилась кровля строящегося рынка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Саратове обрушилась кровля строящегося рынка 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кровля строящегося рынка обрушилась на площади около 300-400 квадратных метров в Саратове, пострадавших нет, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
По его словам, утром 28 марта в службу спасения поступило сообщение от очевидцев об обрушении кровли здания напротив автоцентра по улице Аэропорт. По предварительным данным, тонкие металлоконструкции не выдержали веса скопившегося на крыше снега.
"Сотрудники службы спасения, в том числе кинологи, обследовали здание. Погибших и пострадавших нет. Скорее всего, обрушение произошло ночью, и в здании никого не было", — сказал Юрин.
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