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Стоявшая фура беспричинно упала
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Стоявшая фура беспричинно упала 

Рамблер 2 часа назад
Автолюбитель снял в американском штате Невада любопытный случай. Он двигался по шоссе за грузовым автомобилем, но машины были вынуждены остановиться из-за случившегося впереди дорожно-транспортного происшествия. Фура, следовавшая перед автовладельцем, также остановилась. Авто стояли на дороге около 10 минут, пассажиры наблюдали за грузовиком и увидели, что одно заднее колесо у него начало приподниматься, а потом контейнер накренился и завалился на бок. С частью, поблизости не было ни других машин, ни людей, поэтому никто не пострадал.
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