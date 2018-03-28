Стоявшая фура беспричинно упала 

Автолюбитель снял в американском штате Невада любопытный случай. Он двигался по шоссе за грузовым автомобилем, но машины были вынуждены остановиться из-за случившегося впереди дорожно-транспортного происшествия. Фура, следовавшая перед автовладельцем, также остановилась. Авто стояли на дороге около 10 минут, пассажиры наблюдали за грузовиком и увидели, что одно заднее колесо у него начало приподниматься, а потом контейнер накренился и завалился на бок. С частью, поблизости не было ни других машин, ни людей, поэтому никто не пострадал.