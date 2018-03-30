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СК пришел в администрацию Кемерово
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СК пришел в администрацию Кемерова 

Рамблер 1 час назад
В администрации Кемерова начались следственные действия по делу о пожаре в местном торговом центре, сообщает «Россия 24».
По информации канала, следователи проверяют деятельность чиновников, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».
Сегодня утром Следственный комитет сообщил о задержании по делу о пожаре Юлии Богдановой, занимающей пост генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ. По версии следствия, Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности в торговом центре и была осведомлена о недостатках его противопожарной системы, но не сделала ничего для их устранения.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ранее были задержаны пять человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
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