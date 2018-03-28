Названо окончательное число жертв пожара в ТЦ

Найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ

Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил, что спасатели обнаружили тела всех погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, пропавшими без вести больше никого не считают.

Как отмечает ТАСС , замглавы МЧС заявил, что у спасателей нет информации о родственниках, которые не знают, где находятся их близкие.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. Ранее в МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.

Администрация города Кемерово опубликовала свой список жертв, пострадавших и пропавших без вести. Пропавшими без вести к 27 марта местные власти считали 38 человек, в том числе 26 детей. Возраст еще двух пропавших неизвестен. Среди жертв пожара, чьи личности установлены, — 25 человек, 13 из которых — дети. Пострадали при пожаре, по данным властей, 69 человек, в том числе 24 ребенка и один сотрудник МЧС.

Родственники заявили в СК о пропаже 67 человек во время пожара.

Член инициативной группы Расим Яролиев, составлявший альтернативный список пропавших без вести, ранее говорил, что у него есть информация о 78 пропавших, из которых около 70 — дети.