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Названо окончательное число жертв пожара в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Найдены тела всех погибших при пожаре в ТЦ 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов заявил, что спасатели обнаружили тела всех погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Аксенова, пропавшими без вести больше никого не считают.
Как отмечает ТАСС, замглавы МЧС заявил, что у спасателей нет информации о родственниках, которые не знают, где находятся их близкие.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. Ранее в МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. К врачам обратились 44 пострадавших.
Администрация города Кемерово опубликовала свой список жертв, пострадавших и пропавших без вести. Пропавшими без вести к 27 марта местные власти считали 38 человек, в том числе 26 детей. Возраст еще двух пропавших неизвестен. Среди жертв пожара, чьи личности установлены, — 25 человек, 13 из которых — дети. Пострадали при пожаре, по данным властей, 69 человек, в том числе 24 ребенка и один сотрудник МЧС.
Родственники заявили в СК о пропаже 67 человек во время пожара.
Член инициативной группы Расим Яролиев, составлявший альтернативный список пропавших без вести, ранее говорил, что у него есть информация о 78 пропавших, из которых около 70 — дети.
Мэр города Илья Середюк предложил горожанам, которые не верят в официальные данные о погибших, посетить с проверкой морг и сгоревшее здание ТЦ. Середюк выбрал пятерых участников митинга и отправил их туда на автобусе. Эти люди подтвердили официальные данные властей о жертвах пожара.
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