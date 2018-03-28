Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником 

Авиадебоширы не устают удивлять пассажиров и экипажи воздушных судов своими выходками. Очередной скандал сняли на борту самолёта, совершавшего рейс из Екатеринбурга в Анталию. За некоторое время до посадки мужчина начал выражать недовольство по отношению к сидящим рядом женщинам и детям, а потом перешёл к оскорблениям. Хулигана попытался утихомирить один из бортпроводников, но нетрезвый мужчина решил, что теперь слов уже недостаточно и перешёл к рукоприкладству и ударам ногами. На помощь бортпроводнику вынуждены были прийти пассажиры.