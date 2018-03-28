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Совладелец «Зимней вишни» Штенгелов вернется в Россию
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Совладелец «Зимней вишни» вернется в Россию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов решил приехать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Кондитерус Ком».
В компании отметили, что точные даты его возвращения пока неизвестны. Штенгелов заявлял в интервью «Ведомостям», что сейчас находится в Австралии и «живет на две страны». Он сообщил газете, что собирается приехать в Россию.
По данным РИА Новости, «Кондитерус Ком» сейчас сотрудничает со Следственным комитетом (СК) РФ и предоставляет всю имеющуюся информацию.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших и 44 пострадавших. По данным местных властей, пострадали 69 человек, в том числе 24 ребенка.
Следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сорудники СК допросили пятерых человек, фигурантам дела предъявили обвинение.
В интервью «Ведомостям» Штенгелов говорил, что заинтересован в том, чтобы как можно скорее нашли виновных. По его словам, сотрудники ТЦ склоняются к версии поджога в детской комнате. Он подчеркнул, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса.
 Ещё 11 источников 
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