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Очевидец рассказал об очаге пожара в ТЦ Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Назван очаг пожара в ТЦ в Кемерово 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался в батутной яме, расположенной на детской площадке. Об этом, как сообщает РИА Новости, в своих показаниях на суде заявил инструктор площадки Сергей Сочинский.
В данный момент Заводской районный суд Кемерова избирает меру пресечения управляющей торгово-развлекательным центром Надежде Судденок.
Также Сочинский сообщил суду, что причиной возгорания могла стать неисправность проводки или искра от связки кабелей на потолке. По его словам, пожар не мог начаться из-за упавшей сигареты, так как ни дети, ни персонал площадки никогда не курили в яме.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
 Ещё 43 источника 
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