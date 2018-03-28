Очевидец рассказал об очаге пожара в ТЦ Кемерово

Назван очаг пожара в ТЦ в Кемерово

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался в батутной яме, расположенной на детской площадке. Об этом, как сообщает РИА Новости, в своих показаниях на суде заявил инструктор площадки Сергей Сочинский.

В данный момент Заводской районный суд Кемерова избирает меру пресечения управляющей торгово-развлекательным центром Надежде Судденок

Также Сочинский сообщил суду, что причиной возгорания могла стать неисправность проводки или искра от связки кабелей на потолке. По его словам, пожар не мог начаться из-за упавшей сигареты, так как ни дети, ни персонал площадки никогда не курили в яме.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.