Ещё
В школе под Новосибирском рухнула стена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В школе под Новосибирском рухнула стена 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ночь на 28 марта в средней школе села Бобровка (Новосибирская область) рухнула стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на местную жительницу.
В результате происшествия никто не пострадал. Собеседница издания заявила, что школа находится в аварийном состоянии.
«Сейчас все гадают, где и как будут учиться 300 человек», — рассказала она, добавив, что это могло произойти днем, когда в школе находились бы дети.
Информацию об обрушении «Интерфаксу» подтвердили в региональном управлении МЧС. Спасатели уточнили, что это произошло на первом этаже здания, который сейчас не используется.
По данным НГС, обрушение произошло в закрытом левом крыле школы, где раньше находился кабинет психолога. Другая местная жительница рассказала изданию, что первый этаж школы закрыли из-за трещин и «большой вероятности обрушения стен».
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово343
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово123
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1102
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»30
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»244
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Украина
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение