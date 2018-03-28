В школе под Новосибирском рухнула стена

В ночь на 28 марта в средней школе села Бобровка ( Новосибирская область ) рухнула стена. Об этом сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на местную жительницу.

«Сейчас все гадают, где и как будут учиться 300 человек», — рассказала она, добавив, что это могло произойти днем, когда в школе находились бы дети. В результате происшествия никто не пострадал. Собеседница издания заявила, что школа находится в аварийном состоянии.

Информацию об обрушении «Интерфаксу» подтвердили в региональном управлении МЧС . Спасатели уточнили, что это произошло на первом этаже здания, который сейчас не используется.

По данным НГС, обрушение произошло в закрытом левом крыле школы, где раньше находился кабинет психолога. Другая местная жительница рассказала изданию, что первый этаж школы закрыли из-за трещин и «большой вероятности обрушения стен».