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Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре увеличилось до 76 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
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По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пострадали 76 человек, среди которых 27 детей. В больницах города по-прежнему находятся 14 человек, двое из которых дети. Остальным была оказана амбулаторная помощь.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
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