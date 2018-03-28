Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек

Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76

Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре увеличилось до 76 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пострадали 76 человек, среди которых 27 детей. В больницах города по-прежнему находятся 14 человек, двое из которых дети. Остальным была оказана амбулаторная помощь.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.