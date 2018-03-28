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Режим ЧС введен на Алтае
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Режим ЧС введен на Алтае 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Алтайского края ввели режим ЧС в регионе из-за осложнения паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Александр Карлин с 27 марта ввел на всей территории Алтайского края режим чрезвычайной ситуации», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Органам исполнительной власти поручено мониторить гидрологическую обстановку и обеспечить контроль за объектами, связанными с подтоплением. Как сообщили в правительстве региона, более 3 тыс. голов сельскохозяйственных животных и домашней птицы эвакуировано с территорий, подтопленных талыми водами. «В минсельхозе Алтая сообщают, что в Краснощековском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах с начала половодья эвакуировали более 3 тыс. голов крупного рогатого скота. При снижении уровня воды животных перемещают на базовые объекты содержания. На прежние места содержания уже перевели более 600 голов скота», — говорится в сообщении. По данным краевого управления МЧС, подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном и Усть-Калманском районах.
Для ликвидации последствий паводка задействовано 1,5 тыс. человек и 440 единиц техники.
Напомним, в понедельник на заседании краевой комиссии по ЧС губернатор региона Александр Карлин заявил, что паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию.
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