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MDK извинился за фейки о погибших в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

MDK извинился за фейки о числе погибших в Кемерове 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Александр Земляниченко / AP Photo
Одно из крупнейших сообществ российского интернета — скандальный паблик МDК принес извинения за распространенную ранее ложную информацию о сотнях погибших в пожаре в Кемерове. Об этом сообщается на странице сообщества в Twitter.
«Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся, если наши твиты могли принести вам страдания или напугать», — говорится в заявлении.
27 марта украинский пранкер Евгений Вольнов признался, что запустил слух о 300 погибших. Он заявил, что «насчитал» 300 жертв, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Пранкер предположил, что российские власти, «очевидно, будут пытаться замолчать количество потерь», и назвал себя «единственным, кто говорит правду и не боится этого».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.
По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.
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