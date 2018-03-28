Пассажир устроил дебош на борту самолета

Следователи проводят проверку информации о том, что на борту самолёта, летевшего из Екатеринбурга в Анталью, один из пассажиров нарушал общественный порядок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России. По данным СК, инцидент произошёл 27 марта, когда самолёт начал снижаться. Отмечается, что дебош на борту устроил взрослый мужчина.
Представитель ведомства отметил, что следователи изучают размещённую в СМИ видеозапись инцидента.
«Мы будем проверять сейчас эту информацию, о том, как конкретно развивалась ситуация. Когда вернётся экипаж из Антальи, мы будем их опрашивать восстанавливать всю картину происходящего», — заявил сотрудник пресс-службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в отношении туриста, который устроил дебош в самолёте, летевшем из Екатеринбурга на Пхукет, возбудили уголовное дело.