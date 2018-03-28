Названа причина задымления самолета в Домодедово

"Сейчас ведется расследование причин задымления, но ничего опасного не было", — добавил Нерадько.

По версии главы Росавиации Александра Нерадько, задымление могло произойти именно из-за того, что накануне была мойка двигателя. Когда включаются силовые установки и начинает работать основная вентиляция, воздух, забираемый извне, пропускается через двигатель, обогреваясь.