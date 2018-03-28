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Названа причина задымления самолета в Домодедово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Росавиация назвала причину задымления самолета в Домодедово 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Домодедово во время взлета Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" на борту самолета произошло задымление. Из-за этого пришлось совершить аварийное торможение.
По версии главы Росавиации Александра Нерадько, задымление могло произойти именно из-за того, что накануне была мойка двигателя. Когда включаются силовые установки и начинает работать основная вентиляция, воздух, забираемый извне, пропускается через двигатель, обогреваясь.
"Сейчас ведется расследование причин задымления, но ничего опасного не было", — добавил Нерадько.
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