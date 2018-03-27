В Домодедово произошло ЧП

Аварийный выброс надувных трапов произошел у самолета рейса Москва — Новосибирск перед вылетом из аэропорта Домодедово, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах. Пострадавших нет.
"Перед взлетом из аэропорта Домодедово на борту самолета рейсом Москва — Новосибирск произошло раскрытие надувных аварийных трапов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас выясняются причины произошедшего.
Он отметил, что распространенная рядом СМИ информация о якобы произошедшей аварийной посадке самолета не соответствует действительности.
В аэропорту сообщили, что из-за инцидента с самолетом временно не функционирует одна взлетно-посадочная полоса.