В Домодедово произошло ЧП

Выброс аварийных трапов произошел у самолета Москва — Новосибирск в Домодедово

"Перед взлетом из аэропорта Домодедово на борту самолета рейсом Москва — Новосибирск произошло раскрытие надувных аварийных трапов", — сказал собеседник агентства. Аварийный выброс надувных трапов произошел у самолета рейса Москва Новосибирск перед вылетом из аэропорта Домодедово , сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах. Пострадавших нет.

По его словам, сейчас выясняются причины произошедшего.

Он отметил, что распространенная рядом СМИ информация о якобы произошедшей аварийной посадке самолета не соответствует действительности.

В аэропорту сообщили, что из-за инцидента с самолетом временно не функционирует одна взлетно-посадочная полоса.