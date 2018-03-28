МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ 

МЧС после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, обнародовало инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торгового центра.
«Если вы видите или слышите крики «Пожар! Горим!», звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах дыма, увидели пламя, видите эвакуирующихся людей, слышите информацию от очевидцев, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку», — передает РИА «Новости» текст памятки МЧС.
В ведомстве рекомендовали в первую очередь оценить обстановку, убедиться в наличии реальной опасности и выяснить, откуда она исходит, после чего необходимо без паники покинуть помещение через ближайший известный и проверенный выход. В памятке говорится также, что необходимо позвонить в пожарную охрану на номер 101 и сообщить: адрес объекта и имеющиеся сведения о месте пожара. «Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции», — рассказали в ведомстве. В МЧС рекомендовали, проходя по задымленным участкам, стараться преодолеть их, задерживая дыхание, или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой.
«Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки», — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что если вы оказались в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. При этом необходимо наклонить корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытаться сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, а затем поступательно двигаться в сторону выхода. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма, не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах, прятаться в замкнутых удаленных помещениях, помните, что запрещено пользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, рассказали в МЧС.
«Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей, примите меры, чтобы вас могли быстро обнаружить», — отмечается в инструкции.
МЧС предупреждает, что окна для спасения можно использовать только в самом крайнем случае. При этом прыгать из окон имеет смысл, если вы находитесь не выше третьего этажа — прыгать с высоты более 5 метров очень опасно.
«Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара», — рассказали в МЧС.
Не нужно открывать окно, если в помещении без этого можно дышать, — открытое окно усиливает тягу и помещение быстро затянет дымом, говорится в инструкции. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим, посоветовали в МЧС. Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.
В среду в оперативном штабе сообщили, что за медицинской помощью после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек, общее количество пострадавших возросло до 76. Без вести пропавших при пожаре в Кемерово не осталось.
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