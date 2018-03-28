МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ

«Если вы видите или слышите крики «Пожар! Горим!», звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах дыма, увидели пламя, видите эвакуирующихся людей, слышите информацию от очевидцев, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку», — передает РИА «Новости» текст памятки МЧС. МЧС после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, обнародовало инструкцию о правилах поведения при эвакуации из торгового центра.

«Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали в первую очередь оценить обстановку, убедиться в наличии реальной опасности и выяснить, откуда она исходит, после чего необходимо без паники покинуть помещение через ближайший известный и проверенный выход. В памятке говорится также, что необходимо позвонить в пожарную охрану на номер 101 и сообщить: адрес объекта и имеющиеся сведения о месте пожара. «Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции», — рассказали в ведомстве. В МЧС рекомендовали, проходя по задымленным участкам, стараться преодолеть их, задерживая дыхание, или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой.

Спасатели отметили, что если вы оказались в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. При этом необходимо наклонить корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытаться сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди, а затем поступательно двигаться в сторону выхода. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма, не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах, прятаться в замкнутых удаленных помещениях, помните, что запрещено пользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице, рассказали в МЧС.

«Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей, примите меры, чтобы вас могли быстро обнаружить», — отмечается в инструкции.

МЧС предупреждает, что окна для спасения можно использовать только в самом крайнем случае. При этом прыгать из окон имеет смысл, если вы находитесь не выше третьего этажа — прыгать с высоты более 5 метров очень опасно.

«Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара», — рассказали в МЧС.

Не нужно открывать окно, если в помещении без этого можно дышать, — открытое окно усиливает тягу и помещение быстро затянет дымом, говорится в инструкции. Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим, посоветовали в МЧС. Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.

В среду в оперативном штабе сообщили, что за медицинской помощью после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» обратились еще восемь человек, общее количество пострадавших возросло до 76. Без вести пропавших при пожаре в Кемерово не осталось.

28 марта в России объявлен общенациональный траур.