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Соболев удалил ролик о сотнях погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Соболев удалил ролик о сотнях погибших в Кемерово 

Ридус 21 час назад
Фото: Ридус
Волна гнева и осуждения, поднявшаяся после распространения недостоверной информацией о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», заставила популярного блогера Николая Соболева удалить из YouTube видеоролик, где он рассуждает о сотнях заживо сгоревших в огне людях и сравнивает трагедию в Кемерово с аварией на Чернобыльской АЭС.
«Для того чтобы прекратить любые абсурдные разговоры на тему «корыстного сговора» — я скрыл ролик до финального выяснения обстоятельств. Читать подобные обвинения в день национального траура — просто тошнотворно», — объяснил Соболев свой поступок.
Блогер отметил, что никаких корыстных целей, распространяя ложные данные, он не преследовал, а лишь «крайне эмоционально переживал ситуацию».
Появилась информация, данную информацию распространяли также и семьи погибших в трагедии. Я рассказал о ней, как и многие другие издания, отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей — нельзя. Моей целью было поднять проблему для того, чтобы больше такого не происходило. Я имею право об этом говорить, как и любой другой гражданин нашей страны, я также хожу в торговые центры и переживаю за безопасность. Себя и своих близких, заявил Николай Соболев.
Как ранее писал «Ридус», автором слуха о более чем 300 погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» оказался украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги и от лица майора МЧС Позднякова приказывал готовить места под сотни трупов.
Ложную информацию о количестве погибших подхватили многие СМИ и популярные в Сети сообщества.
Ранее политолог Анна Федорова призвала всех, кто причастен к распространению фейка, принести свои извинения.
«Это настолько мерзкая вещь, когда двух мнений быть не может. Если все, кто участвовал в этой дезинформации, скажут наконец правду, будет спокойнее для нас всех», — отметила она.
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 Ещё 74 источника 
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