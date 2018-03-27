Соболев удалил ролик о сотнях погибших в Кемерово

«Для того чтобы прекратить любые абсурдные разговоры на тему «корыстного сговора» — я скрыл ролик до финального выяснения обстоятельств. Читать подобные обвинения в день национального траура — просто тошнотворно», — объяснил Соболев свой поступок. Волна гнева и осуждения, поднявшаяся после распространения недостоверной информацией о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», заставила популярного блогера Николая Соболева удалить из YouTube видеоролик, где он рассуждает о сотнях заживо сгоревших в огне людях и сравнивает трагедию в Кемерово с аварией на Чернобыльской АЭС.

Блогер отметил, что никаких корыстных целей, распространяя ложные данные, он не преследовал, а лишь «крайне эмоционально переживал ситуацию».

Появилась информация, данную информацию распространяли также и семьи погибших в трагедии. Я рассказал о ней, как и многие другие издания, отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей — нельзя. Моей целью было поднять проблему для того, чтобы больше такого не происходило. Я имею право об этом говорить, как и любой другой гражданин нашей страны, я также хожу в торговые центры и переживаю за безопасность. Себя и своих близких, заявил Николай Соболев.

Как ранее писал «Ридус» , автором слуха о более чем 300 погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» оказался украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги и от лица майора МЧС Позднякова приказывал готовить места под сотни трупов.

Ложную информацию о количестве погибших подхватили многие СМИ и популярные в Сети сообщества.