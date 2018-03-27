В «Зимней вишне» вручную отключили сигнализацию

Подрядчик рассказал о ручном отключении сигнализации в «Зимней вишне»

Он также сказал, что пожарная сигнализация была отключена вручную еще до начала пожара.

«Пожар произошел в 16:18, систему физически отключили за несколько минут до этого. Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась», — заверил подрядчик.

По словам Полозиненко, противопожарные системы в здании ТЦ были абсолютно исправны.

В отключении сигнализации следователи подозревают охранника Сергея Антюшина. На суде он заявил, что руководство не реагировало на доклады о проблемах в системах безопасности: в частности, по утверждению Антюшина, сигнализация периодически срабатывала самопроизвольно, эвакуационные выходы были захламлены, часть гидрантов были неисправны.