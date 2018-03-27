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Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили за 15 минут до пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Подрядчик рассказал о ручном отключении сигнализации в «Зимней вишне» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двери кинотеатра ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове запер на ключ «один человек». Об этом на суде заявил Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», которая разрабатывала противопожарные системы в ТЦ, пишет "Московский комсомолец".
Он также сказал, что пожарная сигнализация была отключена вручную еще до начала пожара.
«Пожар произошел в 16:18, систему физически отключили за несколько минут до этого. Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого техническая сигнализация не отключалась», — заверил подрядчик.
По словам Полозиненко, противопожарные системы в здании ТЦ были абсолютно исправны.
В отключении сигнализации следователи подозревают охранника Сергея Антюшина. На суде он заявил, что руководство не реагировало на доклады о проблемах в системах безопасности: в частности, по утверждению Антюшина, сигнализация периодически срабатывала самопроизвольно, эвакуационные выходы были захламлены, часть гидрантов были неисправны.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СК, в результате пожара погибли 59 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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