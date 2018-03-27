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Пятерым предъявили обвинения по делу о пожаре в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: МЧС РФ
На данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным", — сказала она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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