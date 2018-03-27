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СК проверит действия украинского пранкера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК проверит действия украинского пранкера 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СК проверит действия украинского пранкера Евгения Вольнова, который ранее распространил фейковую новость о сотнях погибших в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Правовая оценка его действиям будет дана в рамках текущего расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре.
>> Украинский пранкер запустил фейк о сотнях погибших в Кемерове
На своей странице в YouTube Вольнов опубликовал ряд телефонных розыгрышей, в которых он звонит в морги и похоронные агентства Кемерова, представляясь майором МЧС, и сообщает о 300 погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Со дня трагедии Вольнов опубликовал 12 видео о пожаре в Кемерове. В сумме их посмотрели более полутора миллионов раз.
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